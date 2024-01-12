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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лутон Таун
Бернли - Лутон Таун: обзор матча 12 января 2024
Бернли
12.01.2024, пятница, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
36'
З. Амдуни
90+2'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Лутон Таун
Замена
Д. Корк
️️️️
Х. Экдаль
90'
+5
Желтая карточка
Д. Траффорд
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
Пас отдал
А. Даути
86'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Локонга
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
В. Одобер
84'
Замена
М. Трезор
️️️️
З. Амдуни
83'
Замена
К. Робертс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
74'
74'
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Кларк
64'
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
(К)
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-3-1-2
1
Траффорд
26
О'Ши
2
Аль-Дахил
18
Экдаль
2
Витиньо
8
Браунхилл
24
Каллен
7
Гудмундссон
28
Одобер
11
Амдуни
9
Фостер
3-2-3-2
1
Камински
4
Ошо
17
Белл
15
Менжи
6
Локонга
6
Баркли
18
Кларк
27
Огбене
45
Даути
45
Адебайо
25
Таунсенд
7
Гудмундссон
14
Робертс
14
Робертс
7
Гудмундссон
18
Экдаль
4
Корк
4
Корк
18
Экдаль
11
Амдуни
31
Трезор
31
Трезор
11
Амдуни
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
6
Локонга
8
Берри
8
Берри
6
Локонга
25
Таунсенд
19
Чон
19
Чон
25
Таунсенд
18
Кларк
9
Моррис
9
Моррис
18
Кларк
Остались в запасе
Бернли
Лутон Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бернли - Лутон Таун
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
12
Офсайды
1
4
Количество передач
340
534
Сейвы
4
7
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.85
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Тюрф Мур
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