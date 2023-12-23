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Фулхэм - Бернли

23.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 18 тур Фулхэм - Бернли
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
10 мая, понедельник 22:00 Фулхэм 0:2 Бернли
17 тур
17 февраля, среда 21:00 Бернли 1:1 Фулхэм
Англия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
24 января, воскресенье 17:30 Фулхэм 0:3 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 18:00 Бернли 2:1 Фулхэм
3 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Фулхэм 4:2 Бернли
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
36 тур
8 марта, вторник 22:45 Фулхэм 2:3 Бернли
15 тур
3 ноября, вторник 22:45 Бернли 3:1 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
9 февраля, вторник 23:00 Фулхэм 3:0 Бернли
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Бернли 1:1 Фулхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
3-й раунд,
23 сентября, вторник 00:00 Бернли 1:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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