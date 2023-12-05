Кристал Пэлас - Борнмут

|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|2:0
|Борнмут
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Борнмут
|0:2
|Кристал Пэлас
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|2:0
|Борнмут
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Борнмут
|0:2
|Кристал Пэлас
|1/32 финала
|15 сентября, вторник
|21:45
|Борнмут
|0:0
(11:10)п
|Кристал Пэлас
|30 тур
|20 июня, суббота
|21:45
|Борнмут
|0:2
|Кристал Пэлас
|15 тур
|3 декабря, вторник
|22:30
|Кристал Пэлас
|1:0
|Борнмут
|38 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Кристал Пэлас
|5:3
|Борнмут
|7 тур
|1 октября, понедельник
|22:00
|Борнмут
|2:1
|Кристал Пэлас
|33 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:2
|Кристал Пэлас
|16 тур
|9 декабря, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|2:2
|Борнмут
|23 тур
|31 января, вторник
|22:45
|Борнмут
|0:2
|Кристал Пэлас
|3 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|1:1
|Борнмут
|24 тур
|2 февраля, вторник
|23:00
|Кристал Пэлас
|1:2
|Борнмут
|18 тур
|26 декабря, суббота
|18:00
|Борнмут
|0:0
|Кристал Пэлас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0