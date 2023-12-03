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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 03 декабря 2023
Вест Хэм
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
13'
М. Кудус
53'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
Замена
П. Форнальс
️️️️
Э. Альварес
89'
87'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
82'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
В. Цоуфал
79'
53'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдуард
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Кудус
Пас отдал
В. Цоуфал
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
(К)
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-1-3
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
21
Агер
34
Цоуфал
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
3-2-2-1-2
26
Джонстон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
25
Уорд
3
Митчелл
8
Лерма
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
4
Альварес
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Альварес
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Реми Мэттьюз
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лондон
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