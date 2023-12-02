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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 декабря 2023
Бернли
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
1'
Д. Родригес
29'
Я. Брун-Ларсен
73'
З. Амдуни
75'
Л. Колеошо
80'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Шеффилд Юнайтед
Замена
Х. Экдаль
️️️️
Д. О'Ши
83'
ГОЛ! 5:0!
Д. Браунхилл
80'
Замена
М. Трезор
️️️️
Л. Колеошо
77'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
З. Амдуни
77'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Родригес
77'
ГОЛ! 4:0!
Л. Колеошо
Пас отдал
З. Амдуни
75'
ГОЛ! 3:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Л. Байер
73'
72'
Желтая карточка
Г. Хамер
72'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
Желтая карточка
Л. Байер
67'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Я. Брун-Ларсен
65'
64'
Желтая карточка
В. Осула
46'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Л. Томас
46'
Замена
В. Осула
️️️️
Д. Флек
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Арчер
45'
+1
Вторая желтая
О. МакБарни
43'
Желтая карточка
Л. Томас
Желтая карточка
Д. О'Ши
38'
37'
Желтая карточка
О. МакБарни
34'
Желтая карточка
Д. Флек
ГОЛ! 2:0!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
Д. О'Ши
29'
25'
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Ч. Тэйлор
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
(К)
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бернли
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Траффорд
18
Тэйлор
26
О'Ши
5
Байер
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
16
Родригес
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
6
Трасти
15
Ахмедходжич
32
Балдок
38
Хамер
33
Томас
10
Норвуд
13
Флек
9
МакБарни
9
Арчер
26
О'Ши
18
Экдаль
18
Экдаль
26
О'Ши
15
Колеошо
31
Трезор
31
Трезор
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Амдуни
16
Родригес
21
Обафеми
21
Обафеми
16
Родригес
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
33
Томас
24
Макэйти
24
Макэйти
33
Томас
9
Арчер
9
Траоре
9
Траоре
9
Арчер
13
Флек
10
Осула
10
Осула
13
Флек
Остались в запасе
Бернли
Шеффилд Юнайтед
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Бернли - Шеффилд Юнайтед
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
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