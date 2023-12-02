Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лутон Таун
Брентфорд - Лутон Таун: обзор матча 02 декабря 2023
Брентфорд
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
49'
Н. Мопе
56'
Б. Ми
81'
Ш. Баптист
76'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лутон Таун
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
Н. Мопе
90'
+2
Желтая карточка
К. Нергор
81'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Баптист
81'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Б. Мбемо
78'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. Годдос
77'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Браун
76'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Т. Менжи
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Е. Ярмолюк
70'
61'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
60'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ч. Огбене
60'
Замена
Д. Кларк
️️️️
П. Мпанцу
ГОЛ! 2:0!
Б. Ми
Пас отдал
Б. Мбемо
56'
50'
Желтая карточка
Т. Чон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
49'
46'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Локьер
38'
Желтая карточка
Т. Камински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
32
Винсент Ангелини
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
20
Айер
15
Ми
2
Пайннок
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
6
Ярмолюк
19
Мбемо
11
Мопе
3-3-1-2-1
1
Камински
17
Белл
15
Менжи
4
Ошо
12
Каборе
17
Мпанцу
15
Локьер
6
Баркли
19
Чон
27
Огбене
9
Моррис
Годдос
2
Расмуссен
2
Расмуссен
Годдос
6
Ярмолюк
26
Баптист
26
Баптист
6
Ярмолюк
11
Мопе
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
11
Мопе
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
15
Менжи
3
Гилс
3
Гилс
15
Менжи
17
Мпанцу
18
Кларк
18
Кларк
17
Мпанцу
27
Огбене
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Огбене
15
Локьер
18
Браун
18
Браун
15
Локьер
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
Остались в запасе
Брентфорд
Лутон Таун
32
Винсент Ангелини
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
32
Винсент Ангелини
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Брентфорд - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
Все
Брентфорд
Лутон Таун
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+