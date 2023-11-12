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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брентфорд
Ливерпуль - Брентфорд: обзор матча 12 ноября 2023
Ливерпуль
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
39'
М. Салах
62'
М. Салах
74'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брентфорд
Замена
Д. Макконнелл
️️️️
Д. Собослаи
90'
+4
Замена
Д. Куанса
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
84'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Гакпо
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
Пас отдал
К. Цимикас
74'
73'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Расмуссен
72'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
72'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
К. Цимикас
62'
46'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
39'
Желтая карточка
Ж. Матип
37'
30'
Желтая карточка
К. Айер
30'
Желтая карточка
К. Нергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
42
Трей Ньони
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
18
Гакпо
3-3-2-2
1
Флеккен
2
Пайннок
15
Ми
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
22
Коллинс
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
8
Собослаи
53
Макконнелл
53
Макконнелл
8
Собослаи
18
Гакпо
10
Эллиот
10
Эллиот
18
Гакпо
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
2
Расмуссен
7
Годдос
7
Годдос
2
Расмуссен
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
44
Люк Чемберс
ЛЗ
42
Трей Ньони
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
44
Люк Чемберс
ЛЗ
42
Трей Ньони
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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