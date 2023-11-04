Бернли - Кристал Пэлас

|27 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|1:1
|Бернли
|12 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|3:3
|Кристал Пэлас
|27 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|1:1
|Бернли
|12 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|3:3
|Кристал Пэлас
|24 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:3
|Бернли
|9 тур
|23 ноября, понедельник
|20:30
|Бернли
|1:0
|Кристал Пэлас
|32 тур
|29 июня, понедельник
|22:00
|Кристал Пэлас
|0:1
|Бернли
|14 тур
|30 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|0:2
|Кристал Пэлас
|29 тур
|2 марта, суббота
|18:00
|Бернли
|1:3
|Кристал Пэлас
|14 тур
|1 декабря, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|2:0
|Бернли
|23 тур
|13 января, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|1:0
|Бернли
|4 тур
|10 сентября, воскресенье
|15:30
|Бернли
|1:0
|Кристал Пэлас
|35 тур
|29 апреля, суббота
|19:30
|Кристал Пэлас
|0:2
|Бернли
|11 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|3:2
|Кристал Пэлас
|22 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Бернли
|2:3
|Кристал Пэлас
|4 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:0
|Бернли
|27 тур
|12 января, суббота
|19:00
|Бернли
|1:0
|Кристал Пэлас
|10 тур
|6 октября, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|4:3
|Бернли
|36 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Бернли
|1:1
|Кристал Пэлас
|2 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|2:0
|Бернли
|35 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Бернли
|1:0
|Кристал Пэлас
|7 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:0
|Бернли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0