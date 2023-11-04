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Бернли - Кристал Пэлас

04.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 11 тур Бернли - Кристал Пэлас
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
26 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Бернли
12 тур
20 ноября, суббота 18:00 Бернли 3:3 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:3 Бернли
9 тур
23 ноября, понедельник 20:30 Бернли 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
29 июня, понедельник 22:00 Кристал Пэлас 0:1 Бернли
14 тур
30 ноября, суббота 18:00 Бернли 0:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 18:00 Бернли 1:3 Кристал Пэлас
14 тур
1 декабря, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:0 Бернли
4 тур
10 сентября, воскресенье 15:30 Бернли 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 19:30 Кристал Пэлас 0:2 Бернли
11 тур
5 ноября, суббота 18:00 Бернли 3:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Бернли 2:3 Кристал Пэлас
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:0 Бернли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
27 тур
12 января, суббота 19:00 Бернли 1:0 Кристал Пэлас
10 тур
6 октября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 4:3 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
36 тур
10 марта, суббота 19:00 Бернли 1:1 Кристал Пэлас
2 тур
13 августа, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:0 Бернли
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
35 тур
5 марта, суббота 18:00 Бернли 1:0 Кристал Пэлас
7 тур
18 сентября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:0 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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