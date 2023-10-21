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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 октября 2023
Шеффилд Юнайтед
21.10.2023, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
О. МакБарни (П)
28'
С. Мактоминей
77'
Д. Далот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
88'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Б. Траоре
️️️️
Г. Хамер
84'
84'
Замена
Р. Варан
️️️️
Д. Эванс
82'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Макэйти
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Далот
Пас отдал
В. Линделеф
64'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
63'
Замена
К. Эриксен
️️️️
С. Мактоминей
63'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
Желтая карточка
В. Соуза
62'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
52'
Желтая карточка
О. Трасти
45'
Желтая карточка
Л. Томас
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. МакБарни
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Райан Уан
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Фодеринхэм
33
Томас
14
Робинсон
6
Трасти
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
10
Норвуд
24
Макэйти
9
Арчер
9
МакБарни
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
15
Магуайр
29
Линделеф
4
Амрабат
8
Мактоминей
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
24
Макэйти
23
Осборн
23
Осборн
24
Макэйти
38
Хамер
9
Траоре
9
Траоре
38
Хамер
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
35
Эванс
19
Варан
19
Варан
35
Эванс
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Маунт
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Мактоминей
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
26
Райан Уан
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
26
Райан Уан
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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