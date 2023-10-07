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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 октября 2023
Фулхэм
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
53'
Б. Рид
76'
У. Фодеринхэм (АГ)
90+2'
Виллиан
68'
Э. Робинсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
Виллиан
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Ивоби
79'
79'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Арчер
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
78'
Замена
Р. Муньис
️️️️
К. Винисиус
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
У. Фодеринхэм
76'
73'
Желтая карточка
О. МакБарни
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
71'
Замена
К. Бейсси
️️️️
И. Диоп
71'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Робинсон
66'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Л. Томас
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
А. Перейра
53'
Желтая карточка
Ж. Палинья
50'
35'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
К. Бешам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
10
Виллиан
14
Рид
17
Ивоби
95
Винисиус
8
Перейра
3-4-1-2
25
Фодеринхэм
6
Трасти
15
Ахмедходжич
6
Бешам
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
33
Томас
10
Норвуд
9
МакБарни
9
Арчер
6
Диоп
3
Бейсси
3
Бейсси
6
Диоп
17
Ивоби
6
Рид
6
Рид
17
Ивоби
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
95
Винисиус
9
Муньис
9
Муньис
95
Винисиус
6
Бешам
14
Робинсон
14
Робинсон
6
Бешам
33
Томас
76
Ларуки
76
Ларуки
33
Томас
9
Арчер
10
Брюстер
10
Брюстер
9
Арчер
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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