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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 30 сентября 2023
Манчестер Юнайтед
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25'
Й. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
В. Линделеф
88'
88'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Э. Эзе
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
87'
Желтая карточка
С. Амрабат
79'
78'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
Желтая карточка
М. Маунт
77'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Рэшфорд
77'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Маунт
77'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Ф. Пельистри
61'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Уорд
32'
Желтая карточка
У. Хьюз
25'
ГОЛ! 0:1!
Й. Андерсен
Желтая карточка
Каземиро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Онана
29
Линделеф
19
Варан
2
Далот
5
Каземиро
4
Амрабат
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
28
Пельистри
19
Хойлунд
7
Маунт
4-1-2-1-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
19
Варан
15
Магуайр
15
Магуайр
19
Варан
29
Линделеф
6
ван де Бек
6
ван де Бек
29
Линделеф
9
Рэшфорд
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Рэшфорд
28
Пельистри
17
Гарначо
17
Гарначо
28
Пельистри
7
Маунт
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Маунт
10
Эзе
26
Ричардс
26
Ричардс
10
Эзе
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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