Кристал Пэлас - Фулхэм

|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Фулхэм
|2:2
|Кристал Пэлас
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:3
|Фулхэм
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Фулхэм
|2:2
|Кристал Пэлас
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:3
|Фулхэм
|26 тур
|28 февраля, воскресенье
|15:00
|Кристал Пэлас
|0:0
|Фулхэм
|6 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:2
|Кристал Пэлас
|25 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|2:0
|Фулхэм
|1 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|0:2
|Кристал Пэлас
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Фулхэм
|2:2
|Кристал Пэлас
|8 тур
|21 октября, понедельник
|23:00
|Кристал Пэлас
|1:4
|Фулхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0