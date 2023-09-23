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Кристал Пэлас - Фулхэм

23.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 6 тур Кристал Пэлас - Фулхэм
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
37 тур
20 мая, суббота 17:00 Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас
17 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Кристал Пэлас 0:3 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
6 тур
24 октября, суббота 17:00 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм
1 тур
11 августа, суббота 17:00 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас
8 тур
21 октября, понедельник 23:00 Кристал Пэлас 1:4 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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