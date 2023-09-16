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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брентфорд
Ньюкасл - Брентфорд: обзор матча 16 сентября 2023
Ньюкасл
16.09.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
64'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брентфорд
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
90'
+7
Желтая карточка
Э. Гордон
90'
+5
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+5
85'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
М. Альмирон
️️️️
Х. Барнс
83'
82'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
А. Хики
72'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
72'
Замена
К. Шаде
️️️️
В. Янельт
72'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Б. Ми
64'
Желтая карточка
М. Флеккен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Уилсон
64'
59'
Желтая карточка
А. Хики
42'
Желтая карточка
К. Нергор
42'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Р. Генри
33'
Желтая карточка
Й. Висса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
5
Андерсон
13
Уилсон
3-3-2-2
1
Флеккен
2
Пайннок
15
Ми
22
Коллинс
3
Генри
27
Янельт
2
Хики
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
11
Барнс
10
Альмирон
10
Альмирон
11
Барнс
3
Генри
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Генри
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
2
Хики
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Хики
27
Янельт
7
Шаде
7
Шаде
27
Янельт
15
Ми
11
Мопе
11
Мопе
15
Ми
Остались в запасе
Ньюкасл
Брентфорд
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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