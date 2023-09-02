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АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 02 сентября 2023
Бернли
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 5
Завершен
Тоттенхэм
4'
Л. Фостер
90+4'
Д. Браунхилл
16'
Х. Сон
45+2'
К. Ромеро
54'
Д. Мэддисон
63'
Х. Сон
66'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:5!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Д. Каллен
90'
+4
Желтая карточка
Х. Делкруа
90'
+1
86'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Мэддисон
86'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Кулушевски
81'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Л. Байер
74'
Замена
Д. Корк
️️️️
Л. Байер
74'
72'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
69'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Соломон
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Колеошо
68'
68'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
П. Сарр
66'
ГОЛ! 1:5!
Х. Сон
Пас отдал
П. Порро
63'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сон
Пас отдал
М. Соломон
Замена
Н. Редмонд
️️️️
З. Амдуни
60'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
57'
54'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
Пас отдал
И. Удогие
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
46'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
С. Берге
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Ромеро
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
43'
41'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
28'
Желтая карточка
П. Сарр
16'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
М. Соломон
ГОЛ! 1:0!
Л. Фостер
Пас отдал
Л. Колеошо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Траффорд
2
Аль-Дахил
26
О'Ши
5
Байер
14
Робертс
16
Берге
24
Каллен
7
Гудмундссон
15
Колеошо
9
Фостер
11
Амдуни
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
10
Соломон
7
Гудмундссон
3
Делкруа
3
Делкруа
7
Гудмундссон
16
Берге
8
Браунхилл
8
Браунхилл
16
Берге
5
Байер
4
Корк
4
Корк
5
Байер
11
Амдуни
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Амдуни
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
10
Соломон
5
Перишич
5
Перишич
10
Соломон
10
Мэддисон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
34
Скипп
34
Скипп
21
Кулушевски
29
Сарр
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
29
Сарр
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
49
Арьянет Мурич
ВР
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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