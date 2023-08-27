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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 27 августа 2023
Бернли
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
47'
Л. Фостер
8'
М. Кэш
20'
М. Кэш
61'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Астон Вилла
86'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
86'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Луис
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
З. Амдуни
82'
82'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Динь
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Фостер
82'
73'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Диаби
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Л. Колеошо
68'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Берге
68'
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Диаби
Пас отдал
Л. Динь
ГОЛ! 1:2!
Л. Фостер
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
47'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Бенсон
46'
Желтая карточка
С. Берге
45'
+3
Желтая карточка
Д. Каллен
39'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Кэш
Пас отдал
М. Диаби
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Пас отдал
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Траффорд
3
Делкруа
26
О'Ши
2
Аль-Дахил
14
Робертс
16
Берге
24
Каллен
15
Колеошо
14
Бенсон
9
Фостер
11
Амдуни
3-4-1-1-1
1
Ольсен
14
Торрес
34
Карлос
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
16
Берге
21
Рэмзи
21
Рэмзи
16
Берге
14
Бенсон
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Бенсон
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
15
Колеошо
27
Редмонд
27
Редмонд
15
Колеошо
9
Фостер
16
Родригес
16
Родригес
9
Фостер
12
Луис
18
Тилеманс
18
Тилеманс
12
Луис
19
Диаби
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
19
Диаби
12
Динь
11
Траоре
11
Траоре
12
Динь
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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