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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Бернли
Лутон Таун - Бернли: обзор матча 03 октября 2023
Лутон Таун
03.10.2023, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
84'
Э. Адебайо
45+2'
Л. Фостер
85'
Я. Брун-Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Бернли
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
90'
+4
Замена
Х. Делкруа
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
М. Накамба
90'
+3
Желтая карточка
Т. Чон
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:2!
Я. Брун-Ларсен
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
Р. Бурк
84'
80'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Фостер
75'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Л. Колеошо
74'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
З. Амдуни
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Браун
69'
66'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Э. Адебайо
️️️️
И. Каборе
62'
Желтая карточка
Р. Бурк
59'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Фостер
Пас отдал
С. Берге
Желтая карточка
Д. Браун
36'
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Белл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-2-2
1
Камински
15
Менжи
15
Локьер
17
Белл
12
Каборе
17
Мпанцу
6
Накамба
45
Даути
27
Огбене
18
Браун
9
Моррис
4-1-2-1-2
1
Траффорд
14
Робертс
2
Аль-Дахил
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
24
Каллен
8
Браунхилл
15
Колеошо
11
Амдуни
9
Фостер
17
Белл
32
Бурк
32
Бурк
17
Белл
18
Браун
19
Чон
19
Чон
18
Браун
12
Каборе
45
Адебайо
45
Адебайо
12
Каборе
Рэмзи
3
Делкруа
3
Делкруа
Рэмзи
11
Амдуни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Амдуни
15
Колеошо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Колеошо
9
Фостер
16
Родригес
16
Родригес
9
Фостер
Остались в запасе
Лутон Таун
Бернли
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Лутон Таун - Бернли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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