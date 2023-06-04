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Пардубице - Пршибрам

04.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи , ответный матч Пардубице - Пршибрам
Первый матч: 2 - 0
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Матч начнется в 18:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
Переходные матчи
первый матч		 1 июня, четверг 18:30 Пршибрам 0:2 Пардубице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Пршибрам 0:1 Пардубице
17 тур
30 января, суббота 18:00 Пардубице 1:0 Пршибрам
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