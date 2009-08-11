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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед
Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед: обзор матча 11 августа 2009
Уиком Уондерерс
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
0 : 4
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
- : -
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Уиком Уондерерс
1 : 4
10.10.2026
Лутон Таун
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
- : -
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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