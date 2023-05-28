Яблонец - Теплице

|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:2
|Теплице
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:0
|Яблонец
|28 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|14 тур
|25 октября, пятница
|19:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|24 тур
|8 марта, пятница
|20:00
|Яблонец
|2:1
|Теплице
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|17 тур
|17 февраля, суббота
|17:00
|Яблонец
|2:1
|Теплице
|3 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:1
|Яблонец
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Яблонец
|0:0
|Теплице
|15 тур
|26 ноября, суббота
|20:15
|Теплице
|1:0
|Яблонец
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:0
|Теплице
|14 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:30
|Теплице
|2:2
|Яблонец
|26 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:1
|Яблонец
|12 тур
|25 октября, суббота
|19:00
|Яблонец
|4:2
|Теплице
|22 тур
|30 марта, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Теплице
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Теплице
|3:1
|Яблонец
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|0:0
|Теплице
|6 тур
|31 августа, пятница
|22:15
|Теплице
|0:4
|Яблонец
|26 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|12 тур
|31 октября, понедельник
|21:30
|Яблонец
|0:1
|Теплице
|17 тур
|22 ноября, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|1:1
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32