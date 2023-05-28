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Яблонец - Теплице

28.05.2023, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 5 тур Яблонец - Теплице
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Матч начнется в 18:00 мск
П1
1.75
Х
4.1
П2
4.3
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Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
21 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Теплице
7 тур
3 сентября, суббота 17:00 Теплице 3:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
3 тур
7 мая, суббота 17:00 Теплице 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Яблонец 0:2 Теплице
4 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
7 мая, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
15 тур
15 января, пятница 20:00 Теплице 0:5 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
28 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Яблонец
14 тур
25 октября, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
8 марта, пятница 20:00 Яблонец 2:1 Теплице
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
17 тур
17 февраля, суббота 17:00 Яблонец 2:1 Теплице
3 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
15 тур
26 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Теплице
14 тур
22 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Яблонец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Яблонец 4:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Теплице
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Теплице 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
6 тур
31 августа, пятница 22:15 Теплице 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Яблонец
12 тур
31 октября, понедельник 21:30 Яблонец 0:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
22 ноября, понедельник 20:00 Теплице 1:2 Яблонец
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Яблонец 1:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 22:00 Яблонец 0:0 Теплице
14 тур
7 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
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