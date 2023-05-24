Теплице - Зброевка

|23 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:1
|Зброевка
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Зброевка
|2:2
|Теплице
|23 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:1
|Зброевка
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Зброевка
|2:2
|Теплице
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|15:00
|Зброевка
|0:0
|Теплице
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:0
|Зброевка
|28 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:4
|Зброевка
|14 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Зброевка
|1:0
|Теплице
|17 тур
|18 февраля, суббота
|17:30
|Теплице
|1:1
|Зброевка
|3 тур
|13 августа, суббота
|18:15
|Зброевка
|0:0
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32