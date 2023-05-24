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Теплице - Зброевка

24.05.2023, Среда, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 4 тур Теплице - Зброевка
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
23 тур
12 марта, воскресенье 17:00 Теплице 1:1 Зброевка
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Зброевка 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Зброевка 0:0 Теплице
13 тур
20 декабря, воскресенье 16:00 Теплице 1:0 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Теплице 1:4 Зброевка
14 тур
18 ноября, суббота 18:00 Зброевка 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
18 февраля, суббота 17:30 Теплице 1:1 Зброевка
3 тур
13 августа, суббота 18:15 Зброевка 0:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Теплице 0:1 Зброевка
9 тур
3 октября, суббота 16:00 Зброевка 0:4 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
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