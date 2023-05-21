Баник - Теплице

|18 тур
|4 февраля, суббота
|17:00
|Теплице
|0:5
|Баник
|4 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Теплице
|21 тур
|12 февраля, суббота
|20:00
|Баник
|2:4
|Теплице
|7 тур
|11 сентября, суббота
|17:00
|Теплице
|1:2
|Баник
|21 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Баник
|1:1
|Теплице
|5 тур
|26 сентября, суббота
|17:30
|Теплице
|2:1
|Баник
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:30
|Теплице
|1:1
|Баник
|3 тур
|26 июля, пятница
|19:30
|Баник
|0:1
|Теплице
|27 тур
|7 апреля, воскресенье
|16:30
|Баник
|3:1
|Теплице
|13 тур
|26 октября, пятница
|19:00
|Теплице
|0:1
|Баник
|18 тур
|24 февраля, суббота
|20:30
|Теплице
|0:0
|Баник
|4 тур
|19 августа, суббота
|18:00
|Баник
|3:3
|Теплице
|29 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Теплице
|0:0
|Баник
|15 тур
|25 ноября, понедельник
|21:00
|Баник
|0:0
|Теплице
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|4:0
|Баник
|7 тур
|28 августа, суббота
|19:45
|Баник
|0:1
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32