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Баник - Теплице

21.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 3 тур Баник - Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
18 тур
4 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:5 Баник
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
21 тур
12 февраля, суббота 20:00 Баник 2:4 Теплице
7 тур
11 сентября, суббота 17:00 Теплице 1:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
21 тур
27 февраля, суббота 18:00 Баник 1:1 Теплице
5 тур
26 сентября, суббота 17:30 Теплице 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:1 Баник
3 тур
26 июля, пятница 19:30 Баник 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Баник 3:1 Теплице
13 тур
26 октября, пятница 19:00 Теплице 0:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
24 февраля, суббота 20:30 Теплице 0:0 Баник
4 тур
19 августа, суббота 18:00 Баник 3:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Теплице 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
21 февраля, суббота 19:00 Теплице 1:0 Баник
3 тур
8 августа, пятница 22:15 Баник 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Теплице 0:0 Баник
15 тур
25 ноября, понедельник 21:00 Баник 0:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
13 мая, понедельник 21:00 Теплице 3:2 Баник
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Баник 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Баник
1 тур
30 июля, суббота 19:00 Баник 3:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Теплице 4:0 Баник
7 тур
28 августа, суббота 19:45 Баник 0:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Теплице 0:1 Баник
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
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