Яблонец - Зброевка

|24 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Зброевка
|1:2
|Яблонец
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Зброевка
|24 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Зброевка
|1:2
|Яблонец
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Зброевка
|23 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Зброевка
|1:2
|Яблонец
|7 тур
|6 ноября, пятница
|20:00
|Яблонец
|0:1
|Зброевка
|27 тур
|5 мая, суббота
|17:00
|Зброевка
|0:3
|Яблонец
|13 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|1:0
|Зброевка
|24 тур
|15 апреля, суббота
|16:00
|Зброевка
|2:0
|Яблонец
|10 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Яблонец
|1:2
|Зброевка
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32