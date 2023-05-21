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Яблонец - Зброевка

21.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 3 тур Яблонец - Зброевка
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
24 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Зброевка 1:2 Яблонец
10 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Зброевка 1:2 Яблонец
7 тур
6 ноября, пятница 20:00 Яблонец 0:1 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 17:00 Зброевка 0:3 Яблонец
13 тур
5 ноября, воскресенье 16:00 Яблонец 1:0 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 16:00 Зброевка 2:0 Яблонец
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Яблонец 1:2 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Яблонец 3:0 Зброевка
5 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Зброевка 1:3 Яблонец
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
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