Введите ваш ник на сайте

Теплице - Фастав

14.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 2 тур Теплице - Фастав
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
19 тур
11 февраля, суббота 17:00 Фастав 2:1 Теплице
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Теплице 0:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
2 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Фастав 3:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
4 декабря, суббота 17:00 Теплице 4:1 Фастав
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Фастав 3:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Теплице 0:0 Фастав
14 тур
23 декабря, среда 17:00 Фастав 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
28 июня, воскресенье 15:30 Теплице 4:1 Фастав
19 тур
7 декабря, суббота 16:30 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
9 августа, пятница 19:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 21:00 Теплице 2:1 Фастав
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Фастав 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:00 Фастав 0:2 Теплице
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Теплице 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Теплице 2:2 Фастав
11 тур
24 октября, суббота 18:00 Фастав 1:2 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
...
  • Читайте нас: 