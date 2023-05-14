Теплице - Фастав

|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|2:1
|Теплице
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Теплице
|0:0
|Фастав
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|2:1
|Теплице
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Теплице
|0:0
|Фастав
|17 тур
|4 декабря, суббота
|17:00
|Теплице
|4:1
|Фастав
|3 тур
|7 августа, суббота
|17:00
|Фастав
|3:0
|Теплице
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|16:00
|Теплице
|0:0
|Фастав
|14 тур
|23 декабря, среда
|17:00
|Фастав
|2:3
|Теплице
|3 тур
|28 июня, воскресенье
|15:30
|Теплице
|4:1
|Фастав
|19 тур
|7 декабря, суббота
|16:30
|Теплице
|2:1
|Фастав
|5 тур
|9 августа, пятница
|19:00
|Фастав
|1:0
|Теплице
|19 тур
|15 декабря, суббота
|17:00
|Теплице
|2:1
|Фастав
|5 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Фастав
|1:0
|Теплице
|20 тур
|10 марта, суббота
|21:00
|Теплице
|2:1
|Фастав
|6 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Фастав
|2:0
|Теплице
|24 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Фастав
|0:2
|Теплице
|10 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Теплице
|2:0
|Фастав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32