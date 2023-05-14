Яблонец - Баник

|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Яблонец
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Баник
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Яблонец
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Баник
|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Баник
|2:1
|Яблонец
|3 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Яблонец
|2:0
|Баник
|5 тур
|8 июля, среда
|19:00
|Яблонец
|1:1
|Баник
|22 тур
|24 февраля, понедельник
|20:00
|Баник
|1:1
|Яблонец
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:30
|Яблонец
|2:1
|Баник
|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Яблонец
|4:0
|Баник
|1 тур
|23 июля, понедельник
|19:00
|Баник
|1:0
|Яблонец
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:0
|Баник
|6 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Баник
|2:2
|Яблонец
|18 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|1:0
|Баник
|4 тур
|12 августа, понедельник
|22:00
|Баник
|0:4
|Яблонец
|18 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Баник
|2:2
|Яблонец
|4 тур
|19 августа, пятница
|22:15
|Яблонец
|4:0
|Баник
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Яблонец
|3:3
|Баник
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Баник
|1:3
|Яблонец
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Баник
|34
|11
|9
|14
|51:46
|+5
|42
|2.
|Яблонец
|34
|10
|10
|14
|49:61
|-12
|40
|3.
|Теплице
|34
|10
|9
|15
|43:67
|-24
|39
|4.
|Пардубице
|34
|10
|4
|20
|34:61
|-27
|34
|5.
|Фастав
|34
|7
|12
|15
|43:60
|-17
|33
|6.
|Зброевка
|34
|8
|8
|18
|41:64
|-23
|32