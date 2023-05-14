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Яблонец - Баник

14.05.2023, Воскресенье, 16:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 2 тур Яблонец - Баник
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
19 тур
11 февраля, суббота 17:00 Баник 1:2 Яблонец
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Яблонец 1:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Баник 1:0 Яблонец
1 тур
24 июля, суббота 17:00 Яблонец 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Баник 2:1 Яблонец
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
5 тур
8 июля, среда 19:00 Яблонец 1:1 Баник
22 тур
24 февраля, понедельник 20:00 Баник 1:1 Яблонец
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:30 Яблонец 2:1 Баник
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 18:30 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Яблонец 4:0 Баник
1 тур
23 июля, понедельник 19:00 Баник 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 2:0 Баник
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Баник 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
11 марта, пятница 19:30 Яблонец 1:1 Баник
7 тур
19 сентября, суббота 18:00 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Яблонец 4:0 Баник
15 тур
22 ноября, суббота 22:15 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Яблонец 1:0 Баник
4 тур
12 августа, понедельник 22:00 Баник 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Баник 0:1 Яблонец
1 тур
27 июля, пятница 20:00 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
25 февраля, суббота 19:00 Баник 2:2 Яблонец
4 тур
19 августа, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 22:00 Яблонец 3:3 Баник
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Баник 1:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Баник 4:1 Яблонец
4 тур
17 августа, понедельник 19:30 Яблонец 2:1 Баник
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Баник 34 11 9 14 51:46 +5 42
2. Яблонец 34 10 10 14 49:61 -12 40
3. Теплице 34 10 9 15 43:67 -24 39
4. Пардубице 34 10 4 20 34:61 -27 34
5. Фастав 34 7 12 15 43:60 -17 33
6. Зброевка 34 8 8 18 41:64 -23 32
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