Богемианс 1905 - Сигма

|26 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Сигма
|2:2
|Богемианс 1905
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|26 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Сигма
|2:2
|Богемианс 1905
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|24 тур
|5 марта, суббота
|17:00
|Сигма
|0:0
|Богемианс 1905
|10 тур
|2 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Сигма
|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Сигма
|3 тур
|11 сентября, пятница
|19:00
|Сигма
|3:0
|Богемианс 1905
|20 тур
|14 декабря, суббота
|16:30
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|6 тур
|17 августа, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|3:2
|Сигма
|21 тур
|16 февраля, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Сигма
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Сигма
|2:3
|Богемианс 1905
|27 тур
|5 мая, суббота
|17:15
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|13 тур
|4 ноября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|17 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Сигма
|2:2
|Богемианс 1905
|3 тур
|8 августа, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|23 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|2:1
|Богемианс 1905
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:2
|Сигма
|26 тур
|23 апреля, понедельник
|20:00
|Сигма
|4:0
|Богемианс 1905
|12 тур
|28 октября, пятница
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Сигма
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:1
|Богемианс 1905
|18 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Сигма
|4 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|34
|23
|9
|2
|76:32
|+44
|78
|2.
|Славия П
|34
|23
|6
|5
|94:31
|+63
|75
|3.
|Виктория П
|34
|17
|7
|10
|59:38
|+21
|58
|4.
|Богемианс 1905
|34
|15
|7
|12
|56:57
|-1
|52
|5.
|Словацко
|34
|13
|11
|10
|40:42
|-2
|50
|6.
|Сигма
|34
|11
|12
|11
|52:47
|+5
|45