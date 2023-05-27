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Богемианс 1905 - Сигма

27.05.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 5 тур Богемианс 1905 - Сигма
П1
2.1
Х
2.8
П2
4.3
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Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
26 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Сигма 2:2 Богемианс 1905
12 тур
15 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
24 тур
5 марта, суббота 17:00 Сигма 0:0 Богемианс 1905
10 тур
2 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:0 Сигма
3 тур
11 сентября, пятница 19:00 Сигма 3:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
14 декабря, суббота 16:30 Сигма 1:1 Богемианс 1905
6 тур
17 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 3:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Сигма
7 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 2:3 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 17:15 Сигма 1:1 Богемианс 1905
13 тур
4 ноября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
13 февраля, суббота 18:00 Сигма 2:2 Богемианс 1905
3 тур
8 августа, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 2:1 Богемианс 1905
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
23 апреля, понедельник 20:00 Сигма 4:0 Богемианс 1905
12 тур
28 октября, пятница 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Сигма
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Сигма 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Сигма
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Богемианс 1905
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 34 23 9 2 76:32 +44 78
2. Славия П 34 23 6 5 94:31 +63 75
3. Виктория П 34 17 7 10 59:38 +21 58
4. Богемианс 1905 34 15 7 12 56:57 -1 52
5. Словацко 34 13 11 10 40:42 -2 50
6. Сигма 34 11 12 11 52:47 +5 45
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Матч-центр
16:00
Салернитана
Удинезе
2
2
Идет второй тайм
16:00
Специя
Торино
0
2
Идет второй тайм
16:00
Нафтан
Ислочь
0
1
Идет второй тайм
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Идет второй тайм
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
2
Идет второй тайм
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
1
Идет второй тайм
16:30
Унион
Вердер
0
0
Идет второй тайм
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Идет второй тайм
16:30
Боруссия М
Аугсбург
2
0
Идет второй тайм
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
1
Идет второй тайм
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Идет второй тайм
16:30
Бохум
Байер
2
0
Идет второй тайм
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Идет второй тайм
16:30
Торпедо М
Оренбург
1
1
Идет второй тайм
17:00
Кубань
Енисей
0
0
Идет первый тайм
17:00
Волга Ул
Родина
0
1
Идет первый тайм
17:00
Волгарь
Краснодар-2
0
1
Идет первый тайм
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
0
0
Идет первый тайм
17:00
Спарта
Виктория П
0
0
Идет первый тайм
17:00
Славия П
Словацко
1
0
Идет первый тайм
17:30
Нефтехимик
Уфа
0
0
Идет первый тайм
17:30
Эшторил
Маритиму
0
0
Идет первый тайм
17:30
Шавиш
Боавишта
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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