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Славия - Словацко

27.05.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 5 тур Славия - Словацко
П1
1.05
Х
10
П2
39
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Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
21 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Словацко
7 тур
4 сентября, воскресенье 20:00 Словацко 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
3 тур
8 мая, воскресенье 20:00 Славия 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
21 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Словацко 0:1 Славия
7 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
21 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Словацко 2:3 Славия
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Славия 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Словацко 2:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Славия 4:0 Словацко
8 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Славия 0:0 Словацко
12 тур
29 октября, воскресенье 17:45 Словацко 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
21 апреля, пятница 21:15 Словацко 0:2 Славия
11 тур
22 октября, суббота 21:05 Славия 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Славия 5:1 Словацко
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Славия 1:3 Словацко
1 тур
26 июля, суббота 22:15 Словацко 1:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Словацко
15 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 34 23 9 2 76:32 +44 78
2. Славия П 34 23 6 5 94:31 +63 75
3. Виктория П 34 17 7 10 59:38 +21 58
4. Богемианс 1905 34 15 7 12 56:57 -1 52
5. Словацко 34 13 11 10 40:42 -2 50
6. Сигма 34 11 12 11 52:47 +5 45
...
Матч-центр
16:00
Салернитана
Удинезе
2
2
Идет второй тайм
16:00
Специя
Торино
0
2
Идет второй тайм
16:00
Нафтан
Ислочь
0
1
Идет второй тайм
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Идет второй тайм
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
2
Идет второй тайм
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
1
Идет второй тайм
16:30
Унион
Вердер
0
0
Идет второй тайм
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Идет второй тайм
16:30
Боруссия М
Аугсбург
2
0
Идет второй тайм
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
1
Идет второй тайм
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Идет второй тайм
16:30
Бохум
Байер
2
0
Идет второй тайм
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Идет второй тайм
16:30
Торпедо М
Оренбург
1
1
Идет второй тайм
17:00
Кубань
Енисей
0
0
Идет первый тайм
17:00
Волга Ул
Родина
0
1
Идет первый тайм
17:00
Волгарь
Краснодар-2
0
1
Идет первый тайм
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
0
0
Идет первый тайм
17:00
Спарта
Виктория П
0
0
Идет первый тайм
17:00
Богемианс 1905
Сигма
0
0
Идет первый тайм
17:30
Нефтехимик
Уфа
0
0
Идет первый тайм
17:30
Эшторил
Маритиму
0
0
Идет первый тайм
17:30
Шавиш
Боавишта
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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