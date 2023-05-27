Славия - Словацко

|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:0
|Словацко
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|20:00
|Словацко
|1:1
|Славия
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:0
|Словацко
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|20:00
|Словацко
|1:1
|Славия
|21 тур
|13 февраля, воскресенье
|17:00
|Словацко
|0:1
|Славия
|7 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:00
|Славия
|2:1
|Словацко
|21 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Словацко
|2:3
|Славия
|5 тур
|26 сентября, суббота
|20:00
|Славия
|3:0
|Словацко
|22 тур
|25 февраля, понедельник
|20:00
|Славия
|4:0
|Словацко
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|1:3
|Славия
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Славия
|0:0
|Словацко
|12 тур
|29 октября, воскресенье
|17:45
|Словацко
|0:3
|Славия
|25 тур
|21 апреля, пятница
|21:15
|Словацко
|0:2
|Славия
|11 тур
|22 октября, суббота
|21:05
|Славия
|1:0
|Словацко
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|16:30
|Славия
|5:1
|Словацко
|14 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Словацко
|0:2
|Славия
|29 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:1
|Словацко
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:00
|Словацко
|3:0
|Славия
|24 тур
|22 апреля, понедельник
|20:00
|Славия
|1:0
|Словацко
|10 тур
|5 октября, пятница
|22:15
|Словацко
|3:0
|Славия
|26 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Славия
|0:1
|Словацко
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|1:3
|Славия
|24 тур
|18 апреля, понедельник
|20:30
|Славия
|2:0
|Словацко
|10 тур
|24 сентября, пятница
|20:15
|Словацко
|3:0
|Славия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|34
|23
|9
|2
|76:32
|+44
|78
|2.
|Славия П
|34
|23
|6
|5
|94:31
|+63
|75
|3.
|Виктория П
|34
|17
|7
|10
|59:38
|+21
|58
|4.
|Богемианс 1905
|34
|15
|7
|12
|56:57
|-1
|52
|5.
|Словацко
|34
|13
|11
|10
|40:42
|-2
|50
|6.
|Сигма
|34
|11
|12
|11
|52:47
|+5
|45