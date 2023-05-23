Виктория - Богемианс 1905

|24 тур
|19 марта, воскресенье
|20:00
|Виктория
|1:2
|Богемианс 1905
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Виктория
|24 тур
|19 марта, воскресенье
|20:00
|Виктория
|1:2
|Богемианс 1905
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Виктория
|16 тур
|27 ноября, суббота
|20:00
|Виктория
|6:0
|Богемианс 1905
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|1:2
|Виктория
|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Виктория
|3:1
|Богемианс 1905
|4 тур
|19 сентября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Виктория
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Виктория
|1:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|3 августа, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Виктория
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|18:30
|Виктория
|3:2
|Богемианс 1905
|12 тур
|19 октября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|2:2
|Виктория
|23 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|5:2
|Виктория
|9 тур
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|16 тур
|15 марта, среда
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|15:30
|Виктория
|1:1
|Богемианс 1905
|21 тур
|12 марта, суббота
|22:15
|Виктория
|2:0
|Богемианс 1905
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|29 тур
|23 мая, суббота
|18:15
|Богемианс 1905
|3:2
|Виктория
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|17:45
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|30 тур
|31 мая, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Виктория
|1 тур
|19 июля, пятница
|20:00
|Виктория
|5:0
|Богемианс 1905
|16 тур
|2 декабря, пятница
|23:15
|Виктория
|4:1
|Богемианс 1905
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Виктория
|17 тур
|19 ноября, пятница
|20:15
|Богемианс 1905
|1:0
|Виктория
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|19 тур
|14 марта, воскресенье
|17:00
|Виктория
|3:0
|Богемианс 1905
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|34
|23
|9
|2
|76:32
|+44
|78
|2.
|Славия П
|34
|23
|6
|5
|94:31
|+63
|75
|3.
|Виктория П
|34
|17
|7
|10
|59:38
|+21
|58
|4.
|Богемианс 1905
|34
|15
|7
|12
|56:57
|-1
|52
|5.
|Словацко
|34
|13
|11
|10
|40:42
|-2
|50
|6.
|Сигма
|34
|11
|12
|11
|52:47
|+5
|45