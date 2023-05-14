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Богемианс 1905 - Словацко

14.05.2023, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 2 тур Богемианс 1905 - Словацко
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
25 тур
2 апреля, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:4 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
26 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:2 Словацко
12 тур
23 октября, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
15 мая, суббота 20:30 Словацко 1:1 Богемианс 1905
16 тур
23 января, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:3 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Словацко 1:2 Богемианс 1905
15 тур
1 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 16:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
1 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:0 Словацко
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Словацко 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Словацко
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 22:15 Богемианс 1905 1:2 Словацко
2 тур
2 августа, суббота 19:00 Словацко 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 20:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
5 тур
19 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Словацко 3:2 Богемианс 1905
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Словацко 1:3 Богемианс 1905
4 тур
7 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 20:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 34 23 9 2 76:32 +44 78
2. Славия П 34 23 6 5 94:31 +63 75
3. Виктория П 34 17 7 10 59:38 +21 58
4. Богемианс 1905 34 15 7 12 56:57 -1 52
5. Словацко 34 13 11 10 40:42 -2 50
6. Сигма 34 11 12 11 52:47 +5 45
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