Славия - Богемианс 1905

|28 тур
|22 апреля, суббота
|20:00
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Славия
|28 тур
|22 апреля, суббота
|20:00
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Славия
|22 тур
|20 февраля, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|8 тур
|19 сентября, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|1:5
|Славия
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:30
|Славия
|2:1
|Богемианс 1905
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Славия
|7 тур
|24 августа, суббота
|20:30
|Славия
|4:0
|Богемианс 1905
|23 тур
|3 марта, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|0:3
|Славия
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|18 тур
|25 февраля, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|27 тур
|6 мая, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:3
|Славия
|13 тур
|5 ноября, суббота
|22:05
|Славия
|1:1
|Богемианс 1905
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|13 тур
|8 ноября, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:2
|Богемианс 1905
|22 тур
|4 апреля, суббота
|21:15
|Славия
|1:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|20 сентября, суббота
|22:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Славия
|26 тур
|27 апреля, воскресенье
|22:15
|Богемианс 1905
|0:1
|Славия
|12 тур
|25 октября, пятница
|21:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|30 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Славия
|3:1
|Богемианс 1905
|1 тур
|29 июля, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Славия
|30 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|1 тур
|16 июля, пятница
|19:30
|Богемианс 1905
|1:1
|Славия
|23 тур
|5 апреля, понедельник
|17:30
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|9 тур
|26 сентября, суббота
|21:45
|Богемианс 1905
|1:1
|Славия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спарта
|34
|23
|9
|2
|76:32
|+44
|78
|2.
|Славия П
|34
|23
|6
|5
|94:31
|+63
|75
|3.
|Виктория П
|34
|17
|7
|10
|59:38
|+21
|58
|4.
|Богемианс 1905
|34
|15
|7
|12
|56:57
|-1
|52
|5.
|Словацко
|34
|13
|11
|10
|40:42
|-2
|50
|6.
|Сигма
|34
|11
|12
|11
|52:47
|+5
|45