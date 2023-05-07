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Славия - Богемианс 1905

07.05.2023, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 1 тур Славия - Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
28 тур
22 апреля, суббота 20:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
14 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 1:4 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
22 тур
20 февраля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
8 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:5 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:30 Славия 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:0 Славия
7 тур
24 августа, суббота 20:30 Славия 4:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 0:3 Славия
9 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
4 тур
19 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:3 Славия
13 тур
5 ноября, суббота 22:05 Славия 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Славия 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 21:15 Славия 1:1 Богемианс 1905
8 тур
20 сентября, суббота 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
27 апреля, воскресенье 22:15 Богемианс 1905 0:1 Славия
12 тур
25 октября, пятница 21:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Славия 3:1 Богемианс 1905
1 тур
29 июля, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
1 тур
16 июля, пятница 19:30 Богемианс 1905 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Славия 3:0 Богемианс 1905
9 тур
26 сентября, суббота 21:45 Богемианс 1905 1:1 Славия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 34 23 9 2 76:32 +44 78
2. Славия П 34 23 6 5 94:31 +63 75
3. Виктория П 34 17 7 10 59:38 +21 58
4. Богемианс 1905 34 15 7 12 56:57 -1 52
5. Словацко 34 13 11 10 40:42 -2 50
6. Сигма 34 11 12 11 52:47 +5 45
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