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Хартс - Хиберниан

27.05.2023, Суббота, 14:30 мск Эдинбург, стадион Тайнкасл Шотландия. Премьер-лига, 5 тур Хартс - Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
32 тур
15 апреля, суббота 14:30 Хиберниан 1:0 Хартс
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Хартс 3:0 Хиберниан
2 тур
7 августа, воскресенье 14:00 Хиберниан 1:1 Хартс
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Хартс 3:1 Хиберниан
22 тур
1 февраля, вторник 22:45 Хиберниан 0:0 Хартс
5 тур
12 сентября, воскресенье 14:00 Хартс 0:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
3 марта, вторник 22:45 Хиберниан 1:3 Хартс
20 тур
26 декабря, четверг 15:30 Хартс 0:2 Хиберниан
6 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Хиберниан 1:2 Хартс
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
28 апреля, воскресенье 14:15 Хиберниан 1:1 Хартс
33 тур
6 апреля, суббота 14:30 Хартс 1:2 Хиберниан
21 тур
29 декабря, суббота 20:30 Хиберниан 0:1 Хартс
11 тур
31 октября, среда 22:45 Хартс 0:0 Хиберниан
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
37 тур
9 мая, среда 21:45 Хартс 2:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
30 тур
9 марта, пятница 22:45 Хиберниан 2:0 Хартс
21 тур
27 декабря, среда 22:45 Хартс 0:0 Хиберниан
11 тур
24 октября, вторник 21:45 Хиберниан 1:0 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
35 тур
27 апреля, воскресенье 15:45 Хиберниан 1:2 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 15:45 Хартс 2:0 Хиберниан
20 тур
2 января, четверг 23:45 Хиберниан 2:1 Хартс
2 тур
11 августа, воскресенье 15:05 Хартс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа B
37 тур
12 мая, воскресенье 15:00 Хартс 1:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
10 марта, воскресенье 16:45 Хиберниан 0:0 Хартс
22 тур
3 января, четверг 23:45 Хартс 0:0 Хиберниан
2 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Хиберниан 1:1 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Хартс 2:0 Хиберниан
22 тур
2 января, понедельник 16:15 Хиберниан 1:3 Хартс
6 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Хартс 2:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 2:2 Хартс
21 тур
1 января, суббота 15:30 Хартс 1:0 Хиберниан
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:15 Хиберниан 0:2 Хартс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
36 тур
1 мая, суббота 15:30 Хиберниан 1:2 Хартс
29 тур
20 марта, суббота 15:15 Хартс 2:1 Хиберниан
19 тур
3 января, воскресенье 18:00 Хиберниан 1:1 Хартс
11 тур
7 ноября, суббота 15:30 Хартс 0:0 Хиберниан
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 32 3 3 114:34 +80 99
2. Рейнджерс 38 29 5 4 93:37 +56 92
3. Абердин 38 18 3 17 56:60 -4 57
4. Хартс 38 15 9 14 63:57 +6 54
5. Хиберниан 38 15 7 16 57:59 -2 52
6. Сент-Миррен 38 12 10 16 43:61 -18 46
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Матч-центр
16:00
Салернитана
Удинезе
2
2
Идет второй тайм
16:00
Специя
Торино
0
1
Идет второй тайм
16:00
Нафтан
Ислочь
0
1
Идет второй тайм
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Идет второй тайм
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
2
Перерыв
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
1
Перерыв
16:30
Унион
Вердер
0
0
Перерыв
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Перерыв
16:30
Боруссия М
Аугсбург
2
0
Перерыв
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
1
Перерыв
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Перерыв
16:30
Бохум
Байер
2
0
Перерыв
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Перерыв
16:30
Торпедо М
Оренбург
1
1
Перерыв
17:00
Кубань
Енисей
0
0
Идет первый тайм
17:00
Волга Ул
Родина
0
1
Идет первый тайм
17:00
Волгарь
Краснодар-2
0
0
Идет первый тайм
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
0
0
Идет первый тайм
17:00
Спарта
Виктория П
0
0
Идет первый тайм
17:00
Славия П
Словацко
0
0
Идет первый тайм
17:00
Богемианс 1905
Сигма
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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