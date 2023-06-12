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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Украина
Германия - Украина: обзор матча 12 июня 2023
Германия
12.06.2023, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Украина
6'
Н. Фуллкруг
83'
К. Хаверц
90+1'
Й. Киммих (П)
19'
В. Цыганков
23'
А. Рюдигер (АГ)
56'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Украина
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Й. Киммих
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Малиновский
ГОЛ! 2:3!
К. Хаверц
Пас отдал
А. Рюдигер
83'
78'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
М. Мудрик
78'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Миколенко
71'
Замена
А. Зубков
️️️️
В. Цыганков
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Раум
71'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Ю. Брандт
71'
64'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Т. Степаненко
64'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Ярмоленко
64'
Замена
В. Ванат
️️️️
А. Довбик
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Вольф
62'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
62'
56'
ГОЛ! 1:3!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Довбик
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Н. Шлоттербек
46'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Н. Фуллкруг
46'
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Мудрик
19'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Тымчик
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Вольф
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
0
Мариус Вольф
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Данил Игнатенко
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Трапп
2
Рюдигер
4
Гинтер
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
0
Вольф
8
Горецка
14
Брандт
19
Сане
9
Фуллкруг
4-1-3-2
12
Трубин
18
Тымчик
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
6
Степаненко
7
Ярмоленко
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
15
Цыганков
15
Шлоттербек
16
Клостерманн
16
Клостерманн
15
Шлоттербек
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
8
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
8
Горецка
14
Брандт
17
Вирц
17
Вирц
14
Брандт
0
Вольф
18
Хофманн
18
Хофманн
0
Вольф
9
Фуллкруг
7
Хаверц
7
Хаверц
9
Фуллкруг
16
Миколенко
2
Соболь
2
Соболь
16
Миколенко
6
Степаненко
19
Игнатенко
19
Игнатенко
6
Степаненко
7
Мудрик
17
Пихаленок
17
Пихаленок
7
Мудрик
7
Ярмоленко
8
Малиновский
8
Малиновский
7
Ярмоленко
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
11
Довбик
17
Ванат
17
Ванат
11
Довбик
Остались в запасе
Германия
Украина
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Германия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
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