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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 02 мая 2023
Фрайбург
02.05.2023, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 5
Завершен
РБ Лейпциг
75'
М. Грегоритч
13'
Д. Ольмо
14'
Б. Хенрикс
37'
Д. Собослаи
45+1'
К. Нкунку
90+8'
Д. Собослаи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Д. Собослаи
Желтая карточка
Р. Салаи
90'
+4
87'
Замена
А. Диалло
️️️️
К. Лаймер
85'
Желтая карточка
К. Лаймер
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Гюнтер
79'
79'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
76'
ГОЛ! 1:4!
М. Грегоритч
Пас отдал
Р. Салаи
75'
70'
Желтая карточка
Я. Бласвих
Желтая карточка
Л. Кюблер
68'
61'
Замена
М. Симакан
️️️️
К. Нкунку
61'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Д. Ольмо
61'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
60'
Желтая карточка
К. Нкунку
58'
Красная карточка
Й. Гвардиол
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
46'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
37'
ГОЛ! 0:3!
Д. Собослаи
Пас отдал
Д. Ольмо
Замена
В. Грифо
️️️️
К. Сильдийя
20'
14'
ГОЛ! 0:2!
Б. Хенрикс
Пас отдал
Д. Ольмо
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
М. Хальстенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
25
Сильдийя
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Айдара
8
Собослаи
20
Ольмо
11
Вернер
28
Нкунку
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
30
Гюнтер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
30
Гюнтер
25
Сильдийя
32
Грифо
32
Грифо
25
Сильдийя
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
27
Лаймер
22
Диалло
22
Диалло
27
Лаймер
20
Ольмо
16
Клостерманн
16
Клостерманн
20
Ольмо
28
Нкунку
3
Симакан
3
Симакан
28
Нкунку
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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