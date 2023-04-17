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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Электрон - Химик
Электрон - Химик: обзор матча 17 апреля 2023
Электрон
17.04.2023, понедельник, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, группа B, 3 тур
1 : 3
Завершен
Химик
14'
М. Жестарев
4'
И. Беляков
38'
И. Сутугин (П)
41'
И. Сутугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Электрон - Химик
90'
Желтая карточка
А. Сергиенко
88'
Замена
Д. Храмов
️️️️
И. Беляков
88'
Замена
Е. Рябков
️️️️
И. Сутугин
77'
Желтая карточка
С. Тимошкин
69'
Замена
А. Ермаков
️️️️
Д. Соловьев
Желтая карточка
Р. Петров
68'
Замена
Г. Меликян
️️️️
Д. Дзауров
58'
55'
Желтая карточка
А. Макушкин
54'
Замена
Д. Котельников
️️️️
В. Ермаков
Желтая карточка
Л. Мухаметшин
48'
Замена
А. Амиралиев
️️️️
М. Васильев
45'
41'
ГОЛ! 1:3!
И. Сутугин
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Сутугин
Желтая карточка
А. Хабиров
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Жестарев
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Беляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Электрон
1
Роман Клюкин
ВР
4
Давид Миндадзе
ЦЗ
24
Альберт Хабиров
ПЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
95
Роман Петров
ОП
12
Иван Игнатенко
ЦП
7
Михаил Васильев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
13
Макс Жестарев
АП
6
Джоси Дзауров
АП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Химик
13
Иван Сальников
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
23
Алексей Сергиенко
ЦП
4
Владимир Ермаков
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
7
Сергей Тимошкин
ПВ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Электрон
21
Мераби Кокошвили
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
17
Данил Потапов
ЦЗ
14
Анзор Амиралиев
ЛВ
14
Гриша Меликян
ЛВ
95
Махди Вадаев
ЦП
5
Михаил Зайцев
ПВ
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
24
Александр Груничев
ПЗ
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Даниил Котельников
ЦП
6
Егор Рябков
ЦП
8
Алексей Захаров
АП
18
Даниил Храмов
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Клюкин
4
Миндадзе
24
Хабиров
95
Петров
12
Игнатенко
7
Васильев
10
Букия
94
Мухаметшин
6
Дзауров
13
Жестарев
9
Анциферов
4-2-2-2
13
Сальников
7
Абрамушкин
44
Чубукин
5
Широков
23
Макушкин
23
Сергиенко
4
Ермаков
7
Тимошкин
48
Сутугин
10
Беляков
17
Соловьев
7
Васильев
14
Амиралиев
14
Амиралиев
7
Васильев
6
Дзауров
14
Меликян
14
Меликян
6
Дзауров
17
Соловьев
18
Ермаков
18
Ермаков
17
Соловьев
4
Ермаков
77
Котельников
77
Котельников
4
Ермаков
48
Сутугин
6
Рябков
6
Рябков
48
Сутугин
10
Беляков
18
Храмов
18
Храмов
10
Беляков
Остались в запасе
Электрон
Химик
21
Мераби Кокошвили
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
17
Данил Потапов
ЦЗ
95
Махди Вадаев
ЦП
5
Михаил Зайцев
ПВ
24
Александр Груничев
ПЗ
8
Алексей Захаров
АП
57
Никита Шулкин
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
21
Мераби Кокошвили
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
17
Данил Потапов
ЦЗ
95
Махди Вадаев
ЦП
5
Михаил Зайцев
ПВ
Остались в запасе
24
Александр Груничев
ПЗ
8
Алексей Захаров
АП
57
Никита Шулкин
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Электрон - Химик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ануфриев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Золотарев (Брянск)
Егор Ли (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Василий Тихонов (Псков)
Стадион:
Электрон
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