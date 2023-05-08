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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 08 мая 2023
Нордшелланд
08.05.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 2
Завершен
Копенгаген
28'
М. Фрезе
59'
Д. Свенссон
88'
Э. Нуама
71'
К. Хансен (АГ)
90+8'
Д. Гонсалвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
Желтая карточка
Э. Маркондес
90'
+9
Желтая карточка
Д. Свенссон
90'
+8
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Гонсалвеш
90'
+5
Вторая желтая
К. Дикс
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Диоманде
90'
+1
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Э. Нуама
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Э. Нуама
Пас отдал
В. Фагир
88'
87'
Желтая карточка
К. Дикс
83'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
83'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Д. Вавро
Замена
Э. Марксен
️️️️
Б. Нигрен
74'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Хансен
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Фрезе
65'
60'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
60'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
В. Классон
ГОЛ! 2:0!
Д. Свенссон
59'
57'
Желтая карточка
Д. Вавро
46'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
ГОЛ! 1:0!
М. Фрезе
Пас отдал
М. Диоманде
28'
12'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
3-2-3-2
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
24
Свенссон
2
Вилладсен
2
Бидструп
33
Кристенсен
10
Диоманде
7
Нуама
8
Нигрен
4-1-1-2-2
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
2
Анкерсен
4
Дикс
36
Клем
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
8
Нигрен
15
Марксен
15
Марксен
8
Нигрен
7
Нуама
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Нуама
10
Диоманде
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Диоманде
3
Фрезе
19
Фагир
19
Фагир
3
Фрезе
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
10
Харальдссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
3
Вавро
6
Стаменич
6
Стаменич
3
Вавро
7
Классон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Классон
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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