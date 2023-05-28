Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 28 мая 2023
Рапид
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
3 : 2
Завершен
Штурм
40'
Г. Бургшталлер
45+4'
Р. Кершбаум
66'
М. Груль
10'
М. Саркария
33'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Штурм
Замена
О. Штрунц
️️️️
М. Груль
90'
+1
Замена
М. Косцельник
️️️️
Т. Шик
84'
Замена
А. Байич
️️️️
Н. Кюн
84'
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Освальд
84'
77'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
77'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Д. Аффенгрубер
77'
Замена
Я. Яншер
️️️️
С. Хирлендер
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Р. Кершбаум
77'
Желтая карточка
Т. Шик
71'
67'
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Прасс
ГОЛ! 3:2!
М. Груль
Пас отдал
Г. Бургшталлер
66'
59'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
46'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
ГОЛ! 2:2!
Р. Кершбаум
Пас отдал
М. Груль
45'
+4
44'
Желтая карточка
Э. Эмега
ГОЛ! 1:2!
Г. Бургшталлер
40'
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
М. Саркария
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
О. Китеишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Хедл
6
Виммер
21
Соллбауэр
6
Пейич
23
Ауэр
19
Кюн
13
Шик
28
Освальд
5
Кершбаум
18
Груль
9
Бургшталлер
3-2-3-1-1
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
22
Эмега
13
Шик
3
Косцельник
3
Косцельник
13
Шик
28
Освальд
18
Грайль
18
Грайль
28
Освальд
19
Кюн
12
Байич
12
Байич
19
Кюн
18
Груль
17
Штрунц
17
Штрунц
18
Груль
5
Кершбаум
9
Дрейф
9
Дрейф
5
Кершбаум
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
22
Аффенгрубер
22
Прасс
14
Хорват
14
Хорват
22
Прасс
25
Хирлендер
89
Яншер
89
Яншер
25
Хирлендер
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Штурм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+