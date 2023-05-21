Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 21 мая 2023
Рапид
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
2'
Г. Бургшталлер
86'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ЛАСК
90'
+4
Желтая карточка
Р. Реннер
Желтая карточка
К. Виммер
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гойгингер
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
М. Груль
83'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
П. Грайль
83'
82'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Ф. Флеккер
74'
Замена
М. Поцман
️️️️
П. Михорль
74'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
74'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Ф. Стойкович
Пенальти не реализован!
Г. Бургшталлер
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
64'
Желтая карточка
Б. Йовичич
60'
Замена
М. Усор
️️️️
К. Накамура
Замена
А. Байич
️️️️
О. Штрунц
59'
Желтая карточка
О. Штрунц
51'
Замена
М. Освальд
️️️️
Р. Кершбаум
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Груль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
32
Бранко Йовичич
ОП
41
Luca Wimhofer
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
2-4-2-2
25
Гартлер
21
Соллбауэр
6
Виммер
23
Ауэр
19
Кюн
5
Кершбаум
13
Шик
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
17
Штрунц
3-2-3-2
26
Лаваль
40
Таловеров
33
Лукенедер
30
Стойкович
36
Реннер
34
Михорль
29
Флеккер
30
Хорват
23
Мустафа
32
Жуль
11
Накамура
5
Кершбаум
28
Освальд
28
Освальд
5
Кершбаум
17
Штрунц
12
Байич
12
Байич
17
Штрунц
18
Груль
9
Циммерманн
9
Циммерманн
18
Груль
18
Грайль
9
Дрейф
9
Дрейф
18
Грайль
30
Стойкович
32
Йовичич
32
Йовичич
30
Стойкович
11
Накамура
8
Усор
8
Усор
11
Накамура
34
Михорль
19
Поцман
19
Поцман
34
Михорль
29
Флеккер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
29
Флеккер
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
30
Александер Шлагер
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рапид - ЛАСК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+