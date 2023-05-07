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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 07 мая 2023
Зальцбург
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
18'
С. Койта
62'
С. Койта
70'
Г. Бургшталлер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рапид
89'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Н. Кюн
88'
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
85'
Желтая карточка
А. Байич
83'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
83'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
П. Грайль
75'
Желтая карточка
О. Штрунц
73'
Замена
О. Штрунц
️️️️
М. Освальд
Замена
Ж. Адаму
️️️️
О. Глух
73'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Д. Камери
73'
Замена
А. Форсон
️️️️
С. Койта
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Бургшталлер
Вторая желтая
Н. Капалдо
67'
Желтая карточка
Н. Капалдо
67'
ГОЛ! 2:0!
С. Койта
Пас отдал
Д. Камери
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Койта
Пас отдал
Н. Капалдо
18'
15'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Желтая карточка
А. Дедич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
70
Дижон Камери
АП
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-2-2-2
16
Кен
37
Дедич
31
Павлович
13
Бернардо
28
Соле
24
Капалдо
13
Зайвальд
70
Камери
10
Глух
30
Шешко
20
Койта
2-5-2-1
1
Хедл
6
Виммер
21
Соллбауэр
5
Кершбаум
19
Кюн
13
Шик
28
Освальд
23
Ауэр
18
Грайль
18
Груль
9
Бургшталлер
70
Камери
29
Гурна
29
Гурна
70
Камери
20
Койта
17
Форсон
17
Форсон
20
Койта
10
Глух
20
Адаму
20
Адаму
10
Глух
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
19
Кюн
9
Циммерманн
9
Циммерманн
19
Кюн
28
Освальд
17
Штрунц
17
Штрунц
28
Освальд
18
Грайль
9
Дрейф
9
Дрейф
18
Грайль
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
19
Карим Конате
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
19
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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