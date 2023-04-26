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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 26 апреля 2023
Рапид
26.04.2023, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
44'
Г. Бургшталлер
15'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Зальцбург
Желтая карточка
Т. Шик
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
С. Павлович
90'
+2
Желтая карточка
А. Дедич
Желтая карточка
Й. Ауэр
90'
+2
Замена
М. Освальд
️️️️
Г. Бургшталлер
85'
83'
Желтая карточка
К. Конате
Красная карточка
М. Соллбауэр
82'
81'
Желтая карточка
Д. Камери
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
П. Грайль
70'
Замена
О. Штрунц
️️️️
А. Байич
70'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
69'
67'
Замена
Д. Камери
️️️️
А. Форсон
67'
Замена
О. Глух
️️️️
С. Койта
Замена
М. Груль
️️️️
Н. Кюн
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
П. Грайль
44'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Конате
Пас отдал
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
20
Секу Койта
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
10
Оскар Глух
АП
2-1-5-1-1
1
Хедл
21
Соллбауэр
5
Морман
6
Пейич
23
Ауэр
13
Шик
19
Кюн
5
Кершбаум
12
Байич
18
Грайль
9
Бургшталлер
4-2-1-3
16
Кен
31
Павлович
28
Соле
13
Бернардо
37
Дедич
24
Капалдо
13
Зайвальд
17
Форсон
30
Шешко
19
Конате
20
Койта
9
Бургшталлер
28
Освальд
28
Освальд
9
Бургшталлер
19
Кюн
18
Груль
18
Груль
19
Кюн
18
Грайль
9
Дрейф
9
Дрейф
18
Грайль
12
Байич
17
Штрунц
17
Штрунц
12
Байич
17
Форсон
70
Камери
70
Камери
17
Форсон
20
Койта
10
Глух
10
Глух
20
Койта
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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