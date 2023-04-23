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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 23 апреля 2023
ЛАСК
23.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
10'
Р. Жуль
34'
Р. Жуль
80'
Ф. Стойкович
52'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Рапид
90'
+5
Желтая карточка
Д. Петрович
Замена
М. Таловеров
️️️️
П. Михорль
86'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
С. Хорват
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Стойкович
80'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
79'
76'
Замена
Н. Кюн
️️️️
М. Груль
69'
Замена
А. Байич
️️️️
О. Штрунц
69'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
64'
52'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Й. Ауэр
46'
Замена
П. Грайль
️️️️
А. Пейич
46'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Кершбаум
42'
Желтая карточка
О. Штрунц
ГОЛ! 2:0!
Р. Жуль
Пас отдал
И. Мустафа
34'
31'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Р. Реннер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
28
Мориц Освальд
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
19
Николас Кюн
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-3-2
30
Шлагер
4
Цирайс
30
Стойкович
33
Лукенедер
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
8
Усор
32
Жуль
23
Мустафа
2-1-4-1-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
5
Морман
6
Пейич
28
Освальд
3
Косцельник
5
Кершбаум
23
Ауэр
18
Груль
9
Дрейф
17
Штрунц
34
Михорль
40
Таловеров
40
Таловеров
34
Михорль
30
Хорват
32
Йовичич
32
Йовичич
30
Хорват
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
18
Груль
19
Кюн
19
Кюн
18
Груль
5
Кершбаум
21
Петрович
21
Петрович
5
Кершбаум
6
Пейич
18
Грайль
18
Грайль
6
Пейич
17
Штрунц
12
Байич
12
Байич
17
Штрунц
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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