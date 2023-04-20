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Ницца - Базель

20.04.2023, Четверг, 22:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Лига конференций, 1/4 финала , ответный матч Ницца - Базель
Первый матч: 2 - 2
Лига конференций (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 13 апреля, четверг 22:00 Базель 2:2 Ницца
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