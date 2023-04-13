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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - АЗ Алкмаар
Андерлехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 апреля 2023
Андерлехт
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
22'
М. Мурильо
70'
М. Ашимеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - АЗ Алкмаар
83'
Замена
М. Лахдо
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
М. Кана
️️️️
А. Диавара
83'
79'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
76'
75'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Й. Одгор
75'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
С. Мейнанс
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Ашимеру
Пас отдал
Ф. Амузу
70'
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
66'
42'
Желтая карточка
В. Павлидис
31'
Желтая карточка
С. Беукема
ГОЛ! 1:0!
М. Мурильо
Пас отдал
А. Дрейер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
10
Дрейер
19
Слимани
4-3-1-2
13
Райан
28
Сугавара
31
Беукема
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
14
Рейндерс
8
Класи
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
24
Диавара
55
Кана
55
Кана
24
Диавара
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
21
Мейнанс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
15
Лахдо
9
ван Бредероде
21
Одгор
21
Карлссон
21
Карлссон
21
Одгор
Остались в запасе
Андерлехт
АЗ Алкмаар
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Андерлехт - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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