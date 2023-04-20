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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Андерлехт
АЗ Алкмаар - Андерлехт: обзор матча 20 апреля 2023
АЗ Алкмаар
20.04.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Андерлехт
5'
В. Павлидис (П)
13'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Андерлехт
ГОЛ!
М. Мердинк
4:1
Пенальти не реализован!
К. Сарделла
ГОЛ!
Т. Рейндерс
3:1
ГОЛ!
М. Кана
2:1
ГОЛ!
Ю. Сугавара
2:0
Пенальти не реализован!
Я. Вертонген
ГОЛ!
Й. Класи
1:0
Желтая карточка
Й. Класи
114'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Й. Одгор
113'
Замена
Р. Базур
️️️️
С. Мейнанс
113'
111'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Диавара
106'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
И. Слимани
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
101'
Замена
М. Мердинк
️️️️
М. ван Бредероде
101'
Желтая карточка
С. Мейнанс
80'
76'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
62'
Замена
К. Сарделла
️️️️
М. Мурильо
Желтая карточка
М. Керкез
59'
55'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Замена
М. Лахдо
️️️️
В. Павлидис
46'
Желтая карточка
В. Павлидис
40'
33'
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
Т. Рейндерс
29'
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Одгор
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Павлидис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
6
Керкез
4
Хацидиакос
31
Беукема
28
Сугавара
8
Класи
14
Рейндерс
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
16
Н'Диайе
24
Диавара
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
9
Амузу
10
Дрейер
19
Слимани
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
21
Мейнанс
23
Базур
23
Базур
21
Мейнанс
21
Одгор
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Одгор
14
Павлидис
15
Лахдо
15
Лахдо
14
Павлидис
9
ван Бредероде
9
Мердинк
9
Мердинк
9
ван Бредероде
62
Мурильо
54
Сарделла
54
Сарделла
62
Мурильо
24
Диавара
55
Кана
55
Кана
24
Диавара
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
19
Слимани
10
Ангуло
10
Ангуло
19
Слимани
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Андерлехт
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Андерлехт
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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