Ионикос - ПАС Ламия

|20 тур
|30 января, понедельник
|20:30
|ПАС Ламия
|0:2
|Ионикос
|7 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Ионикос
|1:1
|ПАС Ламия
|20 тур
|30 января, понедельник
|20:30
|ПАС Ламия
|0:2
|Ионикос
|7 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Ионикос
|1:1
|ПАС Ламия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ОФИ
|33
|10
|11
|12
|37:41
|-4
|41
|2.
|Атромитос
|33
|9
|11
|13
|34:36
|-2
|38
|3.
|ПАС
|33
|7
|13
|13
|33:50
|-17
|34
|4.
|Астерас
|33
|5
|16
|12
|23:36
|-13
|31
|5.
|Панетоликос
|33
|7
|9
|17
|32:53
|-21
|30
|6.
|ПАС Ламия
|33
|5
|14
|14
|23:53
|-30
|29
|7.
|Ионикос
|33
|6
|9
|18
|24:51
|-27
|27
|8.
|Левадиакос
|33
|4
|14
|15
|25:48
|-23
|26