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Ионикос - ПАС Ламия

13.05.2023, Суббота, 20:00 мск Никея, стадион Димотико Гипедо Неаполис Греция. Суперлига, 7 тур Ионикос - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2022/2023)
20 тур
30 января, понедельник 20:30 ПАС Ламия 0:2 Ионикос
7 тур
8 октября, суббота 19:30 Ионикос 1:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
4 тур
17 апреля, воскресенье 17:15 ПАС Ламия 0:1 Ионикос
Греция. Суперлига (2021/2022)
18 тур
15 января, суббота 18:15 ПАС Ламия 2:1 Ионикос
5 тур
3 октября, воскресенье 20:30 Ионикос 1:2 ПАС Ламия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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