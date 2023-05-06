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ПАС Ламия - Левадиакос

06.05.2023, Суббота, 20:00 мск Ламия, стадион Атанасиос Диакос Греция. Суперлига, 6 тур ПАС Ламия - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
19 тур
22 января, воскресенье 18:00 Левадиакос 0:0 ПАС Ламия
6 тур
1 октября, суббота 19:30 ПАС Ламия 1:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:1 ПАС Ламия
8 тур
27 октября, суббота 19:00 ПАС Ламия 3:2 Левадиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:1 Левадиакос
10 тур
6 ноября, понедельник 20:30 Левадиакос 0:0 ПАС Ламия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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