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ОФИ - ПАС Ламия

08.04.2023, Суббота, 17:30 мск Ираклион, стадион Теодорос Вардиноянис Греция. Суперлига, 3 тур ОФИ - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2022/2023)
22 тур
13 февраля, понедельник 18:00 ПАС Ламия 1:4 ОФИ
9 тур
24 октября, понедельник 20:00 ОФИ 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
2 тур
2 апреля, суббота 16:00 ПАС Ламия 1:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022)
20 тур
29 января, суббота 16:00 ПАС Ламия 2:1 ОФИ
7 тур
24 октября, воскресенье 18:15 ОФИ 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
6 тур
8 мая, суббота 19:30 ПАС Ламия 0:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 января, четверг 18:15 ОФИ 2:0 ПАС Ламия
2 тур
20 сентября, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 20:00 ОФИ 3:0 ПАС Ламия
13 тур
8 декабря, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
18 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:3 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 1:1 ОФИ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ОФИ 33 10 11 12 37:41 -4 41
2. Атромитос 33 9 11 13 34:36 -2 38
3. ПАС 33 7 13 13 33:50 -17 34
4. Астерас 33 5 16 12 23:36 -13 31
5. Панетоликос 33 7 9 17 32:53 -21 30
6. ПАС Ламия 33 5 14 14 23:53 -30 29
7. Ионикос 33 6 9 18 24:51 -27 27
8. Левадиакос 33 4 14 15 25:48 -23 26
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