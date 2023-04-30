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Олимпиакос - Волос

30.04.2023, Воскресенье, 20:00 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Греция. Суперлига, 7 тур Олимпиакос - Волос
Греция. Суперлига (2022/2023), группа A
1 тур
19 марта, воскресенье 18:30 Волос 0:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
17 тур
8 января, воскресенье 17:00 Волос 0:4 Олимпиакос
4 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 Олимпиакос 1:1 Волос
Греция. Суперлига (2021/2022)
24 тур
20 февраля, воскресенье 18:15 Волос 0:1 Олимпиакос
11 тур
28 ноября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 2:1 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
24 тур
1 марта, понедельник 20:30 Волос 1:2 Олимпиакос
11 тур
5 декабря, суббота 20:30 Олимпиакос 4:1 Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
16 тур
22 декабря, воскресенье 18:15 Волос 0:0 Олимпиакос
3 тур
14 сентября, суббота 21:30 Олимпиакос 5:0 Волос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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