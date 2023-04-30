Олимпиакос - Волос

|1 тур
|19 марта, воскресенье
|18:30
|Волос
|0:3
|Олимпиакос
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|18:30
|Волос
|0:3
|Олимпиакос
|17 тур
|8 января, воскресенье
|17:00
|Волос
|0:4
|Олимпиакос
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:30
|Олимпиакос
|1:1
|Волос
|24 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:15
|Волос
|0:1
|Олимпиакос
|11 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|2:1
|Волос
|24 тур
|1 марта, понедельник
|20:30
|Волос
|1:2
|Олимпиакос
|11 тур
|5 декабря, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:1
|Волос
|16 тур
|22 декабря, воскресенье
|18:15
|Волос
|0:0
|Олимпиакос
|3 тур
|14 сентября, суббота
|21:30
|Олимпиакос
|5:0
|Волос
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40