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АЕК - Арис

09.04.2023, Воскресенье, 18:00 мск Афины, стадион Олимпийский Греция. Суперлига, 4 тур АЕК - Арис
Греция. Суперлига (2022/2023)
20 тур
29 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Арис
7 тур
9 октября, воскресенье 21:15 Арис 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
14 мая, суббота 20:00 Арис 3:2 АЕК
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 АЕК 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
2 февраля, среда 20:30 Арис 2:1 АЕК
8 тур
31 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:1 Арис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
16 мая, воскресенье 19:30 АЕК 0:0 Арис
3 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Арис 1:3 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 0:2 Арис
8 тур
14 января, четверг 20:30 Арис 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
5 июля, воскресенье 19:15 Арис 1:4 АЕК
3 тур
20 июня, суббота 21:30 АЕК 2:2 Арис
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:30 Арис 0:1 АЕК
11 тур
24 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 20:00 Арис 2:0 АЕК
8 тур
28 октября, воскресенье 20:30 АЕК 4:0 Арис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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