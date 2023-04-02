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ПАОК - АЕК

02.04.2023, Воскресенье, 19:30 мск Салоники, стадион Тумба Греция. Суперлига, 2 тур ПАОК - АЕК
Греция. Суперлига (2022/2023)
23 тур
19 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 2:0 АЕК
10 тур
30 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
6 тур
1 мая, воскресенье 21:00 ПАОК 1:1 АЕК
2 тур
20 марта, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022)
17 тур
2 марта, среда 21:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
26 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
7 тур
5 мая, среда 21:30 АЕК 1:2 ПАОК
1 тур
21 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 3:1 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 20:30 ПАОК 2:2 АЕК
5 тур
18 октября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 июля, среда 21:30 АЕК 0:0 ПАОК
5 тур
1 июля, среда 21:00 ПАОК 0:2 АЕК
18 тур
12 января, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
5 тур
29 сентября, воскресенье 19:30 АЕК 2:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
23 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 АЕК
10 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017)
5 тур
28 мая, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
1 тур
14 мая, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАОК
9 тур
30 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016)
5 тур
29 мая, воскресенье 20:00 АЕК 0:0 ПАОК
1 тур
11 мая, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
4 тур
23 сентября, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 36 26 5 5 69:17 +52 83
2. Панатинаикос 36 23 9 4 47:16 +31 78
3. Олимпиакос 36 21 10 5 70:24 +46 73
4. ПАОК 36 19 10 7 57:32 +25 67
5. Арис 36 15 6 15 55:41 +14 51
6. Волос 36 11 7 18 35:66 -31 40
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