ПАОК - АЕК

|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|2:0
|ПАОК
|9 тур
|15 июля, среда
|21:30
|АЕК
|0:0
|ПАОК
|5 тур
|1 июля, среда
|21:00
|ПАОК
|0:2
|АЕК
|18 тур
|12 января, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|1:0
|АЕК
|5 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:30
|АЕК
|2:2
|ПАОК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|36
|26
|5
|5
|69:17
|+52
|83
|2.
|Панатинаикос
|36
|23
|9
|4
|47:16
|+31
|78
|3.
|Олимпиакос
|36
|21
|10
|5
|70:24
|+46
|73
|4.
|ПАОК
|36
|19
|10
|7
|57:32
|+25
|67
|5.
|Арис
|36
|15
|6
|15
|55:41
|+14
|51
|6.
|Волос
|36
|11
|7
|18
|35:66
|-31
|40