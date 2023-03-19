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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 19 марта 2023
АЕК
19.03.2023, воскресенье, 22:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панатинаикос
90'
+7
Красная карточка
Э. Цокай
88'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Д. Курбелис
82'
Желтая карточка
А. Бриноли
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
А. Мукуди
82'
80'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ф. Иоаннидис
77'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Гачинович
71'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Л. Рота
71'
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
71'
66'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Мансини
65'
Замена
Бернард
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
С. Цубер
️️️️
Н. Амрабат
46'
Желтая карточка
С. Араухо
35'
Желтая карточка
Н. Амрабат
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
24
Митоглу
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
21
Араухо
3-4-2-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
27
Хуанкар
34
Паласиос
7
Мансини
7
Иоаннидис
2
Мукуди
33
Цавеллас
33
Цавеллас
2
Мукуди
12
Рота
19
Сидибе
19
Сидибе
12
Рота
39
Амрабат
7
Цубер
7
Цубер
39
Амрабат
8
Гачинович
17
Элиассон
17
Элиассон
8
Гачинович
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
6
Курбелис
6
Цокай
6
Цокай
6
Курбелис
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
22
Гнезда Черин
11
Бернард
11
Бернард
22
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
7
Вербич
7
Вербич
7
Иоаннидис
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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