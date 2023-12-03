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Баия - Атлетико Минейро

03.12.2023, Воскресенье, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Баия - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Атлетико Минейро Баия
Бразилия. Серия А 2021
32 тур
3 декабря, пятница 00:00 Баия 2:3 Атлетико Минейро
13 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 3:0 Баия
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
14 февраля, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 1:1 Баия
17 тур
20 октября, вторник 02:00 Баия 3:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
35 тур
28 ноября, четверг 03:00 Баия 1:1 Атлетико Минейро
16 тур
24 августа, суббота 17:00 Атлетико Минейро 0:1 Баия
Бразилия. Серия А 2018
35 тур
18 ноября, воскресенье 02:00 Атлетико Минейро 1:0 Баия
16 тур
31 июля, вторник 02:00 Баия 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
12 ноября, воскресенье 23:00 Баия 2:2 Атлетико Минейро
15 тур
20 июля, четверг 03:45 Атлетико Минейро 0:2 Баия
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
22 октября, среда 03:50 Баия 1:1 Атлетико Минейро
11 тур
20 июля, воскресенье 01:30 Атлетико Минейро 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 01:30 Баия 0:0 Атлетико Минейро
14 тур
15 августа, четверг 00:00 Атлетико Минейро 2:0 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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